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НовостиОбщество24 ноября 2022 15:40

Татарстанским пользователям и разработчикам стал доступен новый магазин приложений для Android

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

МТС объявляет о запуске бета-версии магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона. На площадке уже доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний.

Магазином приложений на сайте AppBazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизовавшись по номеру телефона. Коммерческий запуск AppBazar планируется в начале 2023 года, к этому моменту в магазине будет представлено около 500 приложений.

Размещать приложения в магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры, их обеспечат инструментами для продвижения и монетизации.

Установить новый магазин приложений можно на сайте AppBazar.ru, отсканировав QR-код.