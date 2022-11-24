В Татарстане из-за ледяного дождя без электричества продолжают оставаться 12 населенных пунктов

Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА

Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя и снегопадов, которые обрушились на республику. Напомним, вечером 23 ноября из-за ненастья без электричества остались 37 населенных пунктов, а именно пять школ и 1 653 частных дома, в которых проживает почти четыре тысячи человек.

По последним же данным «Сетевой компании», в часть населенных пунктов уже возобновили подачу электроэнергии. Света пока нет в 12 из них. Речь идет о 821 жителе в Буинском и Дрожжановском районах, сообщает МЧС Татарстана.

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