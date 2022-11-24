В Атнинском районе спасли семью рысей, угодившую в лагуну для навоза

Ситуация произошла в селе Большая Атня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Большая Атня Атнинского района семья рысей угодила в строящуюся лагуну для навоза. На помощь к ним бросились сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, охотовед и ветеринар. Специалистам удалось высвободить диких животных.

В пресс-службе комитета рассказала, что сначала рысей успокоили и накормили мясом, а лишь потом высвободили их при помощи самодельной лестницы и выпустили в естественную среду обитания.

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