В результате столкновения «Нивы» и «ВАЗа» в Муслюмовском районе погиб человек

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

В четверг, 24 ноября, на трассе в Муслюмовском районе столкнулись «Нива» и «ВАЗ-2110». По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречку, где и произошло ДТП, сообщают в ГИБДД Татарстана.

От полученных травм водитель «Нивы» скончался в карете «скорой». Водитель «ВАЗа» также получил травмы, но выжил.

Более подробные обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГИБДД Татарстана

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