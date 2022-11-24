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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 12:24

В результате столкновения «Нивы» и «ВАЗа» в Муслюмовском районе погиб человек

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречку
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

В четверг, 24 ноября, на трассе в Муслюмовском районе столкнулись «Нива» и «ВАЗ-2110». По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречку, где и произошло ДТП, сообщают в ГИБДД Татарстана.

От полученных травм водитель «Нивы» скончался в карете «скорой». Водитель «ВАЗа» также получил травмы, но выжил.

Более подробные обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

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