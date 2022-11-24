Госдолг Татарстана увеличился до 97,6 миллиарда рублей

Еще в начале года общий объем госдолга республики составлял 96,6 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане приняли долговую политику на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Известно, что к началу 2022 года общий объем госдолга региона составлял 96,6 миллиарда рублей. Из них задолженность по кредитам из федерального бюджета составляла 86 миллиардов рублей, а обязательства по госгарантиям - 10,6 миллиарда рублей. К 1 ноября сумма госдолга увеличилась до 97,6 миллиардов рублей.

Долговая политика разработана для эффективного управления госдолгом Татарстана и определения приоритетов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава республики Рустам Минниханов подписал закон о бюджете региона на ближайшие годы.

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