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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:43

В Татарстане лежачий инвалид не может получить положенные ему средства жизнеобеспечения

Историей уже занялись в следственном управлении СКР по республике
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В СМИ начала распространяться информация о 74-летнем жителе Рыбно-Слободского района - лежачем инвалиде, который не может получить положенные ему средства жизнеобеспечения бесплатно. Утверждается, что мужчина вынужден приобретать их за свои деньги.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по итогу - принято процессуальное решение, сообщают в СУ СКР по Татарстану.

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