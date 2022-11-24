Муфтий Татарстана возмутился случаями запрета на ношение платков в школах

Камиль Самигуллин считает, что традиции народов России воспевают одинаковые ценности. Фото: пресс-служба ДУМ Татарстана

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин возмутился случаями запрета на ношение платков в российских школах. Он высказался о проблеме в ходе конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 24 ноября.

По его словам, традиции многонационального народа страны имеют общие корни и воспевают целомудрие, скромность и благонравие. Муфтий привел в пример правило ношения платка, свойственное не только исламу, но также христианству и иудаизму, сообщает ДУМ республики.

- Мы вынуждены наблюдать как девочек в российских школах заставляют снимать платки. Почему? Потому что это неприемлемо на Западе? - вопросил Самигуллин.

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