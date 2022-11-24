На въезде в Набережные Челны остановили иномарку с 13 килограммами наркотиков

Водитель задержан. Фото: Алексей ФОКИН

На въезде в Набережные Челны автоинспекторы остановили иномарку для того, чтобы проверить документы водителя. Однако последний так сильно нервничал, что правоохранители решили досмотреть авто и личные вещи мужчины. Не зря. В дорожной сумке лежали 13 пакетов с неизвестным веществом.

Последующая экспертиза выяснила, что в пакетах были наркотики общим весом почти 13 килограмм.

Водителя - 34-летнего жителя Ростовской области - задержали. По версии полиции, он забрал запрещенные вещества из тайника в Московской области и должен был распространить их на территории Ижевска, Уфы, Оренбурга и Челябинска.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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