В Казани реконструируют аварийный дом по улице Патриса Лумумбы

Ранее здание предлагалось снести. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что власти Казани изменили свое решение, касающееся дома №30 по улице Патриса Лумумбы. Здание, которое было признанно аварийным, решили не сносить, как то предполагалось раньше, а реконструировать. Дело в том, что у него имеются признаки объекта культурного наследия, говорится в постановлении Исполкома города.

Напомним, в сентябре сообщалось, что у жильцов двухэтажного дома изымут квартиры, а самих их переселят.

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