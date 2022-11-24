Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 10:27

В Казани реконструируют аварийный дом по улице Патриса Лумумбы

У него имеются признаки объекта культурного наследия
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ранее здание предлагалось снести.

Ранее здание предлагалось снести.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что власти Казани изменили свое решение, касающееся дома №30 по улице Патриса Лумумбы. Здание, которое было признанно аварийным, решили не сносить, как то предполагалось раньше, а реконструировать. Дело в том, что у него имеются признаки объекта культурного наследия, говорится в постановлении Исполкома города.

Напомним, в сентябре сообщалось, что у жильцов двухэтажного дома изымут квартиры, а самих их переселят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу девять домов

На то, чтобы съехать, у жильцов есть полгода (подробности)

В Казани у жильцов аварийного дома на улице Каспийская выкупят квартиры

Данное решение приняли власти города (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram