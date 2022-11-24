В Казани женщина обожгла ноги в автобусе и попала в больницу

Женщина была госпитализирована. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства получением пассажиркой трав в одном из казанских автобусов.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Татарстану.

По предварительным данным, женщина ехала в автобусе по маршруту №43. Она сидела на пассажирском месте. В один из моментов на нее из трубы, проходящей вдоль салона, хлынула горячая техническая жидкость. Женщина получили ожоги ног и была доставлена в больницу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram