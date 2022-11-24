Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 190 тысяч

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев COVID-19, госпитализировали 34 зараженных и выписали 77 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 24 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 190 074 человек, 187 144 из которых выздоровели, а 2 006 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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