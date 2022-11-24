«Товар Года 2022»: конфеты кондитерской фабрики ESSEN получили три золотые звезды

Фото: предоставлено пресс-службой

В Москве подвели итоги национальной премии «Товар года 2022». Лучших производителей товаров народного потребления, компании, которые значительно повлияли на развитие отечественного рынка, вновь отметили легендарными золотыми звездами. Заслуженную награду получили сразу три сладких изделия фабрики ESSEN (АО «Эссен Продакшн АГ»): ТМ «ДаЁжъ!», Cho Ko-Te, а также Q.

Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ», кондитерская фабрика ESSEN) из года в год получает награды «Товар года». В 2020 году звездой отметили соусно-джемовую продукцию бренда «Махеевъ» и конфету ТМ «ДаЁжъ!», через год – ТМ «ДаЁжъ!» и Cho Ko-Te. В этом году награды получили сладкие хиты ESSEN: ТМ «ДаЁжъ!» (номинация «Выбор и доверие поколения тинейджеров»); ТМ «Cho Ko-Te – Вкусное развлечение» (номинация «Доверие мам и малышей в категории "Конфеты", отечественный производитель»); ТМ Q (номинация «Новинка "За самый стремительный рост объема продаж в категории Вафельных конфет в коробке"»).

- Вот уже в шестой раз мы участвуем в этой престижной премии. И снова – признание качества продукции ESSEN! Потребители знают и любят вкус наших сладких изделий, доверяют нам – и это лучшая награда. Особенно сейчас, когда не только пищевые производства испытывают сложные времена. Для сохранения высокого качества и цены изделий мы оптимизировали логистические и упаковочные решения, сделали ставку на импортозамещение по сырью и вновь добились успеха. Работаем! – говорит PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина.

Фото: предоставлено пресс-службой

ТМ «ДаЁжъ!» – легендарная вафельная конфета в индивидуальной упаковке, напоминающая ежика за счет обсыпки шариками криспи, этим летом предстала в новой версии. ESSEN выпустила батончик «ДаЁжъ!» бОльшего веса и размера с мягкой карамелью и более крупными кусочками арахиса и криспи. Слоган новинки говорит сам за себя – ДаЁжъБалдЁж!

Фото: предоставлено пресс-службой

ТМ «Cho Ko-Te» – не только конфеты классической формы, но и кондитерские изделия в виде стиков, сладкая плитка. В составе: много молока, исключительно натуральные ингредиенты и оригинальные наполнители (взрывная карамель, криспи). Символ бренда – белый котенок аниме, который очень любит игры и сладости.

Фото: предоставлено пресс-службой

ТМ Q – хит кондитерской фабрики ESSEN. Новинка в праздничной упаковке – конфеты Q клубника со сливками, с миндалем и кокосом. Вкус нежной сливочной начинки дополняет свежая клубника, в сердце каждой конфеты – цельный миндаль. Настоящее сладкое сокровище в тонком вафельном корпусе, покрытом глазурью со вкусом клубники, и обсыпанном ароматной кокосовой стружкой.

СПРАВКА

Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых передовых в России производственных площадок. На фабрике общей площадью 50 тыс. кв. м выпускают более 180 наименований изделий (кондитерские, экструзионные, снеки). Производительность ESSEN 300 тонн в сутки, рынок сбыта – Россия и 36 стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам 2021 г. объем продаж кондитерских изделий составил 43 240 тонны.

Первую кондитерскую линию пустили в 2012 г., сейчас на фабрике 17 линий, оснащение инновационное. Ежегодно линии оптимизируют, повышая автоматизацию труда. За 10 лет инвестиции в кондитерское производство составили 8 млрд рублей. В 2021 г. кондитерское производство было повторно сертифицировано на соответствие требованиям халяль в «Международном центре стандартизации и сертификации «Халяль» при совете муфтиев России.

На фабрике работает свыше 750 человек. В целях подготовки кадров для пищевой промышленности стартовало сотрудничество с Набережночелнинским технологическим техникумом по специальности «кондитер сахаристых изделий». Студенты проходят практику на ESSEN, а по окончанию техникума могут трудоустроиться на сладкое производство.