В результате пожара из-за неосторожного курения в Козьмодемьянске погиб мужчина-инвалид

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Около пяти часов утра в четверг, 24 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном из домов по улице 2-й микрорайон в Козьмодемьянске. Огонь полыхал в квартире на четвертом этаже.

После тушения пожарные обнаружили тело 53-летнего мужчины-инвалида. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, а именно - курение на диване.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщают в СУ СКР по Марий Эл.

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