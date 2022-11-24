На улицах Ново-Савиновского района Казани обнаружили еще пять брошенных авто

Легковушки эвакуируют через пять дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани заявили еще о пяти брошенных автомобилях, которые подлежат эвакуации. Речь идет о серебряном Lifan Smily у дома №36а по улице Адоратского, вишневом Daewoo Nexia у дома №17 на улице Маршала Чуйкова, серебряном «ВАЗ-2110» у дома №19 на улице Маршала Чуйкова, черном Hyundai i40 у дома №29б на улице Мусина и черном «ВАЗ-2114» у дома №78 на проспекте Ямашева.

Согласно информации, опубликованной в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города, машины не имеют государственных регистрационных знаков и могут быть отправлены на спецстоянку, если их владельцы не объявятся в течение пяти дней.

На спецстоянке авто будут находиться три месяца, после чего их признают бесхозными.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram