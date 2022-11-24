Ликвидацией последствий непогоды в Набережных Челнах занимаются 90 человек

Сотрудники МУП ПАД убирают лестницы, тротуары и площадки у остановок. Фото: мэрия Набережных Челнов

Непогода в виде мокрого снега и ледяного дождя обрушилась на Татарстан в среду, 23 ноября. На данный момент устраняются ее последствия в виде гололеда и куч заледеневшего снега.

В Набережных Челнах этим занимаются порядка 90 сотрудников МУП ПАД. Они убирают лестницы, тротуары и площадки у остановок общественного транспорта. В процессе также используются 82 единицы техники, говорят в мэрии города.

Фото: мэрия Набережных Челнов

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