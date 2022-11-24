В Тукаевском районе на рабочего упала металлическая труба, он скончался в карете «скорой»

Трагедия произошла на Первомайской дамбе днем 23 ноября. Фото: прокуратура Татарстана

Днем в среду, 23 ноября, на Первомайской дамбе в Тукаевском районе произошла трагедия. По предварительным данным, 41-летний монтажник «СпецРегионСтрой» работал с угловой шлифовальной машиной, когда на него упала металлическая труба. От полученных травм мужчина скончался в карете «скорой».

На место произошедшего выезжал прокурор района Айрат Галимарданов. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.

По факту случившего также организована и доследственная проверка.

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