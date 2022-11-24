Прокурором Пестречинского района стал Фанис Шайхаттаров

Он начал службу в органах в 1997 году с должности помощника прокурора Камско-Устьинского района. Фото: прокуратура Татарстана

На должность прокурора Пестречинского района назначен старший советник юстиции Фанис Шайхаттаров. Ранее он возглавлял надзорное ведомство в Арском районе.

В четверг, 24 ноября, Шайхаттарова представили новому коллективу. Экс-прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин вышел в отставку по выслуге лет.

Известно, что Шайхаттаров родился в деревне Малая Цильна Дрожжановского района. В 1998 году он окончил КГУ имени Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году с должности помощника прокурора Камско-Устьинского района.

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