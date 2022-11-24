Из-за последствий ледяного дождя в Казани работают 70 из 87 трамваев

МУП «Метроэлектротранс» приносит горожанам извинения за причиненные неудобства. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за ледяного дождя, обрушившегося на Казань 23 ноября, в городе произошло обледенение контактной сети и пантографов трамваев, что привело к повреждениям и обрывам контактной сети и, как следствие, длительным простоям транспорта. Последний вагон зашел в депо лишь в 5:20.

Из-за позднего заезда в депо технический осмотр трамваев проводится с задержкой. По данным на утро 24 числа в городе работают 70 из 87 единиц транспорта.

- По мере прохождения всех необходимых технических процедур вагоны будут выпущены на линию в полном объеме. Приносим извинения за причиненные неудобства, - говорят в МУП «Метроэлектротранс».

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