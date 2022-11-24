Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров не смог обжаловать продление срока своего нахождения в СИЗО

Мужчина обвиняется в подстрекательстве к совершению заказного убийства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров пытался обжаловать продление срока своего нахождения в СИЗО, но не смог. Мосгорсуд не стал изменять решения Басманного суда по поводу ареста обвиняемого. Он останется под стражей до 21 декабря, говорится в картотеке дел.

Напомним, Гафурова задержали сразу после вручение премии «Студент года» 21 декабря 2021 года. Бывшего ректора обвиняют в подстрекательстве к совершению заказного убийства елабужского бизнесмена Айнара Исрафилова, которое произошло в 1999 году в Москве.

По версии следствия, у обвиняемого, который ранее занимал пост мэра Елабуги, с местным предпринимателем возникли трения по поводу городского рынка, вот градоначальник и поспособствовал устранению Исрафилова, когда тот поехал в столицу. Свою вину Гафуров не признает. Уверяет, что заказное убийство на него «повесил» экс-начальник милиции Елабуги.

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