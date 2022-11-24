На улице Чуйкова в Казани мужчина и новорожденный ребенок отравились угарным газом

Инцидент произошел в одной из квартир дома №46 вечером 23 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в среду, 23 ноября, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении двух человек угарным газом в Казани. Инцидент произошел в одной из квартир дома №46 по улице Маршала Чуйкова. Пострадавшие: 32-летний мужчина и новорожденный мальчик. Несмотря на легкую степень отравления, ребенку потребовалась госпитализация.

- Организовано взаимодействие с ООО «Газпром Трансгаз Казань», Прокуратурой РТ, Следственным управлением Следственного комитета РФ по РТ, Министерством внутренних дел по РТ, Министерством здравоохранения РТ, - говорят в пресс-службе МЧС Татарстана.

Тем времен прокуратура республики уже организовала проверку. На данный момент ими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего а также проверяется соблюдение требований закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чебоксарах посреди ночи 8-летний школьник отравился угарным газом и скончался

Его старшая сестра была госпитализирована, а мать не пострадала (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram