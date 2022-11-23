Власти Казани все-таки решили потратить деньги на покупку новогодних украшений

Из бюджета для праздничного оформления планируют выделить 4,8 миллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Казани, которые изначально решили не тратить из бюджета города деньги на праздничное оформление, все-таки собираются закупить новые украшения. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Так, власти Вахитовского и Приволжского районов планируют закупить две световые фигуры медведей, елочные украшения, гирлянду, макушку в виде звезды и другие конструкции за 2,9 миллиона рублей. Дороже всего обойдется елка из световых элементов высотой 12 метров.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах собираются установить пять декоративных инсталляций в виде дерева за 1,9 миллиона рублей. Все конструкции должны поставить 20 декабря. Общая сумма, которую собираются потратить на новогодние украшения составляет 4,8 миллиона рублей.

Напомним, ранее для украшения города хотели использовать прошлогоднюю световую иллюминацию со складов, при необходимости отремонтировав и использовав ее вновь.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram