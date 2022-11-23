В Тинчуринском театре стартовали встречи Клуба театральных журналистов

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

В Гостевой комнате Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина прошла лекция доктора исторических наук, профессора Гамиржана Давлетшина на тему «Особенности этнической культуры и истории татарского народа». Встреча прошла в рамках работы Клуба театральных журналистов. Историк рассказал будущим журналистом об общей истории татарского народа, тюркских государствах и татарских ханствах, особенностях и этапах становления татарского народа.

В ходе лекции Гамиржан Давлетшин остановился также на таких темах, как мифы и легенды. Он высоко оценил стремление главного режиссера Тинчуринского театра Туфана Имамутдинова работать с историческим материалом, в частности с дастаном «Идегей».

- Знание истории всегда будет помогать в работе будущих журналистов. Поскольку историческая память, национальное самосознание – это очень актуальные темы современности, - отметил Гамиржан Давлетшин.

Участие во встрече приняли студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета.

По словам доцента КФУ, преподавателя будущих журналистов Расимы Галиевой, встречи Клуба театральных журналистов при Тинчуринском театре обогащают кругозор студентов в области культуры, приближает их к театру и помогают в выборе специализации будущих журналистов.

Клуб театральных журналистов при Тинчуринском театре был организован с целью формирования пула журналистов, пишущих про театральную жизнь республики. Инициатор проекта – директор Тинчуринского театра, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан Фанис Мусагитов.

В дальнейшем также ожидаются встречи будущих журналистов с доктором наук, искусствоведом Раузой Султановой, драматургом Мансуром Гилязовым и др. Они расскажут студентам о драматургии и театральном искусстве.