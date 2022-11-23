В Чебоксарах подросток украл четыре пистолета и сбежал с ними в Самару

Молодой человек продал похищенное по возвращению в свой город. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Владелец торговой точки, расположенной на улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах, заявил в полицию о краже у него с прилавка четырех пневматических пистолетов. Пропажу товара он обнаружил, когда пришел утром открывать магазин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили злоумышленника. Было установлена его личность – 16-летний житель Самары. После совершенного он вернулся в свой город, где и продал похищенные им пистолеты. Подросток был задержан.

- Молодой человек также подозревается в совершении подобных преступлений в других городах Поволжья. На время следствия он был заключен под стражу, - сообщили в МВД Чувашии.

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