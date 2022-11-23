Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 14:43

С начала 2022 года в Татарстане выявили 296 сайтов по продаже поддельных дипломов

Это количество в шесть раз больше, чем в 2021 году
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Всего за 2019-2022 года три интернет-ресурса реализовали практически 100 тысяч поддельных дипломов.

Всего за 2019-2022 года три интернет-ресурса реализовали практически 100 тысяч поддельных дипломов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 2022 году выявили 296 сайтов по продаже поддельных дипломов. Это количество в шесть раз больше, чем в 2021 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов.

Всего за период с 2019 по 2022 года только три интернет-ресурса реализовали практически 100 тысяч поддельных дипломов. Общая сумма их продаж составила 7,5 миллиона рублей.

По его словам, эти сайты сейчас находятся на стадии блокировки. Однако их владельцы постоянно находят способы ее обхода. То есть, после закрытия сайта они меняют название адресной строки и заново запускают его.

Отметим, в данное время рассматривают вариант внесудебной блокировки. Он позволит закрывать подобные сайты в кратчайшие сроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ильсур Метшин заявил, что Казань должна быть лидером в сфере образования

Для этого местные власти готовы прикладывать все свои силы (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram