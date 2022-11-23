Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев прибыл на место дислокации для участия в спецоперации

Народный избранник подписал контракт с одним из добровольческих батальонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 23 ноября, депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил, что прибыл на место дислокации к линии боевого соприкосновения и готов участвовать в спецоперации. Ранее он прошел боевую подготовку и слаживание.

Напомним, Шарафиев подписал контракт с одним из добровольческих батальонов. Свое решение депутат объяснял тем, что ранее уже бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями, а теперь хочет оказать боевую поддержку землякам.

- Сейчас мы как никогда должны быть едины, - писал он в своем telegram-канале.

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