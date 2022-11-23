Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за гололеда

Главные принципы поведения во время гололеда - внимание и осторожность. Фото: Валерий ШАХОВ

Вечером 23 ноября, а также ночью и днем 24 ноября на территории Татарстана местами ожидаются сильные гололедные отложения в 20 миллиметров и более, из-за чего объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр республики.

- В таких условиях водителям нужно увеличить дистанцию между машинами и избегать резких торможений. Скорость нужно снижать плавно - несколько раз нажать на педаль тормоза. А по возможности и вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния, - рекомендовали, в свою очередь, в МЧС региона.

В то же время советы по поведению в гололед дает и Горздрав Казани.

- На скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу, нужно остановиться. При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, тело нужно наклонять чуть вперед. Ходите, не отрывая пяток, двигайтесь, будто на лыжах, скользя короткими шажками. Не держите руки в карманах, чтобы при падении успеть сгруппироваться. Также в гололед не бегите за отходящим автобусом, - напомнили правила поведения в управлении.

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