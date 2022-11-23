В казанском зоопарке «Река Замбези» поселились два венценосных журавля

Дорогу и 30-дневный карантин птицы перенесли нормально. Фото: пресс-служба казанского зоопарка

В казанском зоопарке «Река Замбези» пополнение. Из Новосибирска туда привезли двух венценосных журавлей в возрасте девяти месяцев. Дорогу и 30-дневный карантин птицы перенесли нормально и теперь живут в крытом вольере «Носорог». Увидеть их можно будет с наступлением тепла.

Пол журавлей пока определить нельзя, но в зоопарке надеются, что это самец и самка. Они питаются смесью из тертых овощей, рисовыми и перловыми кашами, зерном и комбикормом, а раз в неделю им дают вареные яйца, говорят в пресс-службе зооботсада.

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