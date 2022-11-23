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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:30

С 1 декабря в ряде районов Татарстана вырастут тарифы на вывоз мусора

Это относится к Западной части территории республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Так, единый тариф для населения составит 528,5 рубля за кубометр

Так, единый тариф для населения составит 528,5 рубля за кубометр

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 декабря в западных районах Татарстана подорожает услуга регионального оператора по вывозу мусора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Государственного комитета республики по тарифам.

Согласно документу, единый тариф для населения составит 528,5 рубля за кубометр отходов, а для иных потребителей - 440,4 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 декабря в Набережных Челнах подорожает водоснабжение и водоотведение. Кроме того в республике в целом подорожает газ.

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