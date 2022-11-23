С 1 декабря в ряде районов Татарстана вырастут тарифы на вывоз мусора

Так, единый тариф для населения составит 528,5 рубля за кубометр Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 декабря в западных районах Татарстана подорожает услуга регионального оператора по вывозу мусора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Государственного комитета республики по тарифам.

Согласно документу, единый тариф для населения составит 528,5 рубля за кубометр отходов, а для иных потребителей - 440,4 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 декабря в Набережных Челнах подорожает водоснабжение и водоотведение. Кроме того в республике в целом подорожает газ.

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