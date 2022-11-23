Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 11:49

Магдеев заверил, что генплан Набережных Челнов не скажется на предпринимательском сообществе

Сносить работающие объекты ради строительства на их месте жилых домов никто не собирается, заявил мэр
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По словам градоначальника, все что сейчас обсуждается – лишь проект. Фото: nabchelny.ru

По словам градоначальника, все что сейчас обсуждается – лишь проект. Фото: nabchelny.ru

Говоря о генплане Набережных Челнов, мэр города Наиль Магдеев отметил, что власти не собираются мешать предпринимательскому сообществу. Таким образом он хотел успокоить тех представителей бизнеса, которым не понравились предложения о местоположении новых жилых районов.

По словам градоначальника, город живет отчасти благодаря экономике, а потому ему придется считаться с предпринимателями. Все что обсуждается на данный момент – лишь проект, который еще может быть изменен исходя из общих интересов.

Сносить работающие предприятия ради нового жилья никто не собирается, заверил Магдеев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram