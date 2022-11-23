Магдеев заверил, что генплан Набережных Челнов не скажется на предпринимательском сообществе

По словам градоначальника, все что сейчас обсуждается – лишь проект. Фото: nabchelny.ru

Говоря о генплане Набережных Челнов, мэр города Наиль Магдеев отметил, что власти не собираются мешать предпринимательскому сообществу. Таким образом он хотел успокоить тех представителей бизнеса, которым не понравились предложения о местоположении новых жилых районов.

По словам градоначальника, город живет отчасти благодаря экономике, а потому ему придется считаться с предпринимателями. Все что обсуждается на данный момент – лишь проект, который еще может быть изменен исходя из общих интересов.

Сносить работающие предприятия ради нового жилья никто не собирается, заверил Магдеев.

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