В Казани поэтапно ограничат движение по улицам Поперечно-Отарская и Южно-Промышленная

Дороги будут перекрываться до 20 июня 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей по улицам Поперечно-Отарская и Южно-Промышленная. Все дело в строительстве там сетей напорной канализации с насосной станцией для территории проекта планировки «Березовой рощи» и микрорайона М-14, сообщают власти города.

Так, с 25 ноября 2022 года по 10 марта 2023 года будет перекрыт участок дороги у дома №2 по улице Поперечно-Отарская, с 1 декабря 2022 года по 20 февраля 2023 года и с 21 февраля по 10 мая - участок у здания №1б по улице Южно-Промышленная, с 1 марта по 20 июня - участок у здания №8а по улице Южно-Промышленная, с 21 марта по 20 июня - участок у здания №3 корп.1 по улице Южно-Промышленная, с 1 мая по 20 июня - участок у здания №5 по улице Южно-Промышленная.

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