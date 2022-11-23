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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:33

В Татарстане начали образовываться первые снежные горы

Их обнаружили на пересечении улиц Карла Маркса и Гагарина в поселке городского типа Камское Устья
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Снежные завалы в Камском Устье были расположены на площади 150 квадратных метров в объеме порядка 40 кубических метров.

Снежные завалы в Камском Устье были расположены на площади 150 квадратных метров в объеме порядка 40 кубических метров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане начали образовываться первые снежные горы. Так, их обнаружили на пересечении улиц Карла Маркса и Гагарина в поселке городского типа Камское Устье, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Утверждается, что снежные завалы объемом порядка 40 кубических метров были расположены на площади порядка 150 «квадратов». Исполкому района было направлено уведомление о необходимости приведения территории в порядок. На данный момент свалка снега ликвидирована.

В данное время работники свалку снега ликвидировали. Фото: Министерство экологии Татарстана

В данное время работники свалку снега ликвидировали. Фото: Министерство экологии Татарстана

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