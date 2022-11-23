За год заболеваемость сифилисом в Татарстане выросла на 18,6%

Специалисты напоминают о важности полового воспитания детей и подростков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным Роспотребнадзора Татарстана, за 10 месяцев текущего года заболеваемость сифилисом в республике оказалась на 18,6% выше, чем была за аналогичный период 2021 года. Несмотря на это, нынешние показатели на 29,9% ниже среднемноголетних.

Если говорить о заболеваемости гонореей в регионе, то этот она по последним данным на 5,1% ниже среднемноголетней.

- С целью профилактики ИППП необходимо направлять усилия на половое воспитание детей и подростков. Молодым людям необходимо объяснять и рассказывать о возможных венерических заболеваниях, их симптомах и о том, чем опасно заражение ими, о способах контрацепции, - отмечают в пресс-службе Управления.

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