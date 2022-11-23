В Татарстане подписано 123 концессионных соглашения на 85,5 миллиарда рублей

Речь идет о договоренностях в сферах дорожного строительства, здравоохранения, коммунальных услуг и спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным в Татарстане подписано 123 концессионных соглашения, общий объем инвестиций по которым составляет около 85,5 миллиарда рублей. Речь идет о соглашениях в сферах дорожного строительства, здравоохранения, коммунальных услуг и спорта, заявил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин на открытии V отраслевого форума государственно-частного партнерства (ГЧП) в Казани

По его словам, за два года регион поднялся с 67 на шестое место в рейтинге ГЧП. Потенциал развития такого рода партнерства в Татарстане оценивается как высокий. Подобные соглашения помогают предпринимателям оперативно реализовывать бизнес-проекты, а населению – получать качественные услуги.

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