Стал известен минимальный размер зарплаты, на которую согласны жители Казани

При этом, согласно последним официальным данным, средний размер зарплаты на крупных и средних предприятиях Казани равен 62,1 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в России будет установлен в пределах 16 242 рублей. Но, по мнению жителей крупных городов, этого недостаточно. Как показали результаты опроса портала SuperJob, в котором приняли участие 31,7 тысячи человек, ожидания по минимальной зарплате в два раза выше установленного размера по стране на следующий год.

Так, например, жители Казани видят для себя МРОТ в пределах 35,2 тысячи рублей, когда как в январе 2022 года это ожидание было в районе 33,4 тысячи. Интересно, что при всем этом у жителей другого крупного татарстанского города – Набережных Челнов, аппетит оказался побольше – 37,8 тысячи рублей. По сравнению с оглашенными ими ожиданиями по МРОТУ в начале этого года, рост составил 500 рублей.

Напомним, по последним официальным данным, средний размер зарплаты на крупных и средних предприятиях Казани равен 62,1 тысячи рублей, а в Набережных Челнах - 54 043 рубля

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