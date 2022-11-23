Развязка под мостом через Мелекеску появится возле остановок "Микрорайон Бумажников" и "Центральная". Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах новую транспортную развязку под мостом через Мелекеску сдадут летом 2023 года. На месте строительства объездной дороги побывал мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, данная развязка является нужным и важным объектом для города, так как благодаря ее появлению в этом районе сократится количество ДТП и улучшится трафик движения машин.

Отметим, новая развязка появится возле остановок "Микрорайон Бумажников" и "Центральная". Она обойдется городу в 270 миллионов рублей. В данное время там ведут работы по валке деревьев, подготовке грунта и вдавливанию шпунта.

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