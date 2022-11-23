Средства на изготовление мемориальной доски выделил Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова. Фото: Минкультуры Марий Эл

В Йошкар-Оле открыли мемориальную доску режиссеру и актрисе Георгию и Нинель Константиновым. Разместили ее на доме №108 по улице Вознесенской. Деньги на эти цели выделил Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова, сообщает пресс-служба Минкультуры Марий Эл.

Отметим, Георгий Константинов - народный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. С 1964 по 1994 года был главным режиссером русского драматического театра, который носит его имя. Его жена Нинель была заслуженной артисткой РСФСР, сыграла на сцене театра более 50 ролей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram