Ильсур Метшин заявил, что Казань должна быть лидером в сфере образования

Управлению образования города поручено предложить идеи для грантовой поддержки педагогов и методистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что столица Татарстана должна быть лидером в сфере образования. Это станет возможным, если школы и учителя будут иметь постоянное желание самосовершенствоваться. Для этого на XVIII сессии Казгордумы градоначальник поручил Управлению образования предложить идеи для грантовой поддержки педагогов и методистов.

Для того, чтобы Казань имела качественных специалистов в сфере образования, местные власти готовы прикладывать все свои силы и вкладывать все возможности.

Напомним, ранее сообщалось, что на данный момент в столице Татарстана не хватает школ для того, чтобы все дети учились комфортно. Порядка 2,5 тысячи ребят вынуждены ездить на занятия в другие районы.

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