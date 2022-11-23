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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:53

32% жителей Чувашии начинают каждый день с зарядки

В большинстве случаев это люди старше 65 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Чаще всего люди выделяют на разминку по утрам до пяти минут.

Чаще всего люди выделяют на разминку по утрам до пяти минут.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно опросу Центра управления регионов 32% жителей Чувашии начинают каждый свой день с зарядки. Большинство - 12% - выделяют на это дело до пяти минут, 11% - до 10 минут, 9% - до 15 минут. Чаще остальных разминаются по утрам люди старше 65 лет (49%).

Отмечается, что в систематические занятия физкультурой и спортом в республике по последним данным вовлечены более 580 тысяч человек (51,6% населения). Больше трети местных жителей предпочитают легкую атлетику, а именно – бег и ходьбу. Следом идут плаванье (21%) и велосипедный спорт (19%), сообщили в Минспорта Чувшаии.

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