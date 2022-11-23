32% жителей Чувашии начинают каждый день с зарядки

Чаще всего люди выделяют на разминку по утрам до пяти минут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно опросу Центра управления регионов 32% жителей Чувашии начинают каждый свой день с зарядки. Большинство - 12% - выделяют на это дело до пяти минут, 11% - до 10 минут, 9% - до 15 минут. Чаще остальных разминаются по утрам люди старше 65 лет (49%).

Отмечается, что в систематические занятия физкультурой и спортом в республике по последним данным вовлечены более 580 тысяч человек (51,6% населения). Больше трети местных жителей предпочитают легкую атлетику, а именно – бег и ходьбу. Следом идут плаванье (21%) и велосипедный спорт (19%), сообщили в Минспорта Чувшаии.

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