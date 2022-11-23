Власти Казани рассказали, как планируют бороться с пробками на Мамадышском тракте

Саму дорогу расширять не планируют. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Казани разработают ряд проектов для улучшения движения на Мамадышском тракте, где очень часто образуются пробки. Об этом в ходе брифинга в Кабмине Татарстана заявил замруководителя Исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

По его словам, заторы чаще всего возникают на перекрестке Мамадышского тракта и улицы Рахлина. Для разгрузки движения в этом месте планируется построить дорожную развязку и разворотные петли. А вот на пересечении улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы может появиться путепровод и развязка.

В настоящий момента план проекта практически готов. Дальнейшая его реализация будет зависеть от финансирования.

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