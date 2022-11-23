Услуга платного вывоза снега с придомовых территорий является не обязательной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Казани могут отказаться от платного вывоза снега со дворов, так как эта услуга является не обязательной. Соответствующая информация появилась в telegram-канале Московского и Кировского районов города.

Как оказалось, горожане не правильно поняли слова главы районов Сергея Миронова. Затраты на вывоз, погрузку и утилизацию снега не входят ни в один тариф, оплачиваемый жителями по счет-фактуре. Платить или не платить за это дополнительно - решать каждому двору. Если казанцы не хотят, чтобы снег вывозили за отдельную плату, его будут складировать на свободных площадках придомовой территории.

Напомним, ранее была озвучена мысль, что в Казани могут ввести плату за вывоз снега с придомовых территорий,так как эти расходы не заложены в коммунальные платежи.

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