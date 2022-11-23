С 1 декабря в Набережных Челнах подорожает водоснабжение и водоотведение

Так, например, за кубометр холодной воды горожанам придется платить 27,44 рубля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что с 1 декабря в Набережных Челнах начнут действовать новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Так, за кубометр холодной воды местным жителям придется платить 27,44 рубля (вместо 25,15), а за водоотведение – 20,42 рубля (вместо 19,14). Соответствующие изменения утверждены в Госкомитете Татарстана по тарифам.

Такая цена на данные коммунальные услуги в городе будет до 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 декабря розничная цена на газ в Татарстане вырастет до 6 рублей 78 копеек за кубометр. Это на 53 копейки больше нынешнего тарифа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram