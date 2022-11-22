Жителя Татарстана будут судить за убийство родной тети и матери

Это уголовное дело будет рассматриваться в Верховном суде Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени Верховный суд Татарстана рассмотрит дело 29-летнего жителя Лаишево. Мужчина обвиняется в двойном убийстве, сообщает прокуратура республики.

- Свою вину в совершении преступлений мужчина так и не признал, он отказался от дачи показаний, - отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в ноябре прошлого года в своей квартире на улице Лебедева в городе Лаишево обвиняемый по пьяни поссорился с родной тетей. А все из-за ее отказа дать ему денег на покупку очередной порции спиртного. За это мужчина задушил родственницу.

Его мать не смогла долго покрывать это преступление и решила обо всем сообщить в полицию. Сын, узнав об этом, задушил и ее, при помощи ремня от брюк.

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