Жительницу Чувашии будут судить за жестокое убийство на рыбалке

На следственном эксперименте женщина показала, как было совершено преступление. Фото: СУ СКР по Чувашии

Завершено расследование уголовного дела 40-летней жительницы Новочебоксарска. Женщину обвиняют в убийстве знакомого, сообщает следственный комитет Чувашии.

- После утверждения прокурором обвинительного заключения все материалы дела были направлены на рассмотрение в суд, - также отметили в ведомстве.

26 апреля около пруда в деревне Кодеркасы Чебоксарского района случайный прохожий нашел тело мужчины. На место были вызваны правоохранительные органы. Сразу было установлено, что это убийство. На трупе насчитали не менее 12 ножевых ранений в шею. Личность погибшего также была установлена - 64-летний мужчина жил в Новочебоксарске. По факту убийство было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что у следователей с самого начала не было никаких зацепок, им все же удалось всего за одни сутки выйти на след подозреваемого, а если точнее, то подозреваемой. Женщина засветилась перед уличными видеокамерами. На их записях было видно как она с другим мужчиной садится в такси. Поэтому узнать их дальнейший маршрут и номер телефона с которого вызвали машину было уже дело техники. Женщину задержали и она во всем призналась.

Как следует из ее показаний в материалах уголовного дела, в тот день она и двое ее знакомых отправились на пруд в деревне, чтобы порыбачить. Там с потерпевшим у обвиняемой возникла ссора, и она его жестоко зарезала. Мужчина от полученных ранений истек кровью и вскоре скончался на месте преступления. Женщина и другой ее приятель поспешили оттуда скрыться. Но в итоге их все равно нашли правоохранители.

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