Угрожал ножом, держал в квартире и изнасиловал: жителя Чувашии будут судить за надругательство над знакомой

Мужчина уже не раз сидел в колонии и имеет неснятую судимость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время перед законом предстанет 57-летний житель Новочебоксарска, который уже до этого имел судимости за тяжкие преступления, в том числе и за секс-насилие. В этот раз мужчину обвиняют в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Была собрана достаточная доказательственная база. Это в том числе показания потерпевшей, свидетелей, заключения медицинских, генетических, биологических и психиатрической судебных экспертиз, - отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 6 июня в квартире обвиняемого гостила его 35-летняя знакомая. В один из моментов хозяин взял в руки нож и угрожая убийством изнасиловал женщину. Но даже после этого он не собирался ее отпускать, продолжал удерживать в квартире. Жертву насильника спас его приятель, который нежданно нагрянул в гости. Он пресек действия обвиняемого, и женщина смогла уйти на свободу. Она прямиком пошла в полицию и заявила на хозяина квартиры. Мужчину задержали. Сейчас он дожидается суда, находясь под стражей.

Стоит отметить, что он в последний раз вышел из колонии в августе 2021 года и на момент совершения нового преступления имел непогашенную и неснятую судимость, а также находился под административным надзором.

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