Власти Чувашии заявили, что в республике мест в дошкольных учреждениях хватает для всех детей в возрасте до 3 лет

30 ноября в Чебоксарах планируют открыть еще один детсад. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На заседании Совета Чувашии при главе республики Олеге Николаеве было объявлено, что в регионе в дошкольных образовательных учреждениях есть места для всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

По словам главы Минобразования Чувашии Дмитрия Захарова, такого высокого показателя удалось достигнуть благодаря активному строительству в республике детсадов. Так, в рамках регионального проекта «Содействие занятости», входящего в нацпроект «Демография», за последние три года были возведены девять новых дошкольных учреждений. Введено в эксплуатацию восемь детсадов: пять в Чебоксарах, а также по одному в Козловке, Цивильске и Аликово.

А 30 ноября в тех же Чебоксарах в микрорайоне «Университетский-2» собираются отрыть еще одно дошкольное учреждение на 250 мест.

- Строительство этого детсада шло тяжело, много было вопросов. Но мы все преодолели, получили поддержку от федерального правительства. Нам надо при начале строительства новых объектов все эти моменты в будущем учитывать и стараться не допускать такого рода стечения обстоятельств. Впереди еще много подобных задач, связанных со школами, — отметил глава Чувашии Олег Николаев.

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