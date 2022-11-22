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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 15:08

В Марий Эл экс-зам начальника филиала «Транснефть–Верхняя Волга» за мошенничество при ремонте школы приговорили к условному сроку

Также мужчине выписали штраф
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данный приговор суда пока не вступил в законную силу.

Данный приговор суда пока не вступил в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 44-летнего жителя Ярославской области – экс-зам начальника марийского филиала «Транснефть–Верхняя Волга» виновным в крупном мошенничестве. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей, сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Было доказано, что «Транснефть – Верхняя Волга» в качестве благотворительности выделило деньги на капремонт одной из марийских школ, а ответственным за их расходованием поставил тогда еще зам начальника своего местного филиала.

Мужчина в итоге получил полмиллиона рублей из тех благотворительных денег от представителя подрядчика, который занимался ремонтом школы. За это осужденный предоставил своему руководству данные о том, что нарушений по контракту нет. Мол, все выделенные деньги были использованы по целевому назначению.

Мужчину задержали, когда махинацию вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Марий Эл.

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