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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:55

Жителей Татарстана предупредили об опасности выхода на лед

Это связно с тем, что процесс ледообразования на водоемах еще только формируется
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Более безопасно выходить на лед будет лишь тогда, когда его толщина составит семь сантиметров.

Более безопасно выходить на лед будет лишь тогда, когда его толщина составит семь сантиметров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МЧС Татарстана предупредили местных жителей об опасности выхода на неокрепший лед. Это может быть опасным для жизни особенно в местах, где есть течение.

По словам специалистов, на данный момент толщина льда на водоемах составляет от менее пяти сантиметров, процесс ледообразования еще только формируется. Безопасно там будет ходить лишь тогда, когда его когда толщина льда достигнет как минимум семи сантиметров.

Напомним, ранее сообщалось, что в местах для зимней рыбалки в республики установили шесть временных спасательных постов. Они имеются в Казани, Набережных Челнах, поселке Алексеевское, а также селах Ташкирмень и Мелькень.

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