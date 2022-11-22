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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 14:04

В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся

Его нашли по отвалившейся от автомобиля части
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

Вечером в темноте 18 ноября в Камско-Устьинском районе водитель неустановленного автомобиля насмерть сбил 38-летнего мужчину. Он шел в темноте и на его одежде не было световозвращающих элементов, сообщает ГИБДД Татарстана.

- При этом совершивший смертельный наезд скрылся с места ДТП, оставив часть кузова от своей иномарки, -- также отметили в Госавтоинспекции республики.

Вскоре полицейские, в том числе, и по оставленной на месте наезда детали и записям с дорожных камер вычислили беглеца. Водитель задержан, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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