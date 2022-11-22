Из Казани в Лисичанск отправили вторую колонну фур со 100 тоннами гуманитарной помощи

В процессе сбора гуманитарной помощи учитывались пожелания и запросы самих жителей Лисичанска. Фото: Денис Гордийко

Во вторник, 22 ноября, из Казани в Лисичанск отправили вторую колонну фур со 100 тоннами гуманитарного груза. Большая часть этой помощи состоит из непродовольственных товаров (около 70 тонн), оставшаяся часть - продукты питания, сообщают местные власти.

В процессе сбора учитывались пожелания и запросы сами жителей Лисичанска. В состав груза вошли консервы, детское питание, бакалейные товары, питьевая вода и сладости, а также теплая одежда, снаряжение и бытовая химия.

Отметим, что свой вклад в это дело внесли как депутаты городской думы и представители бизнеса, так и просто неравнодушные казанцы. Следующую партию гуманитарного груза отправят в Лисичанск в начале декабря.

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