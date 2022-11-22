Студия «Могжиза» впервые побывала на гастролях в Чистополе

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

В преддверии декады инвалидов Чистопольский дом-интернат «Юлдаш» посетили артисты театральной студии для детей с ограниченными возможностями «Могжиза» («Чудо») при театре Карима Тинчурина и инициативная группа «Во благо вместе» города Казани.

Актеры студии и их наставники – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Науметова, куратор Зульфия Башарова представили артистов и рассказали зрителям о творческой деятельности студии «Могжиза». Затем ребята показали спектакль «Беренче театр» («Первый спектакль») Галиаскара Камала, прочитали стихи Мусы Джалиля, Николая Соловьева, исполняли песни татарского певца, народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова.

В заключение вечера актеры студии исполнили финальную песню «Дуслык» («Дружба»). Представители инициативной группы БФ «Во благо вместе» передали жителям дома-интерната сладкие гостинцы. Директор учреждения Елена Четырчинская поблагодарила гостей за подаренный творческий вечер.

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

Напомним, в студии «Могжиза» при театре Карима Тинчурина дети с диагнозом синдрома Дауна, ДЦП осваивают секреты театрального искусства. Преподаватели театральной студии «Могжиза» («Чудо») – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Науметова и молодой талантливый артист Тинчуринского театра Салават Хабибуллин. Куратор – главный администратор театра Зульфия Башарова.